Dos denuncias confirmadas contra el párroco de Pojo y crece el temor de más víctimas

El municipio de Pojo en Cochabamba, se ha visto sacudido por un caso que crece en gravedad con cada día que pasa. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha confirmado que existen dos denuncias formales contra el párroco del lugar, una por violación y otra por abuso sexual, ambas cometidas cuando las víctimas eran menores de edad.

Los hechos habrían ocurrido años atrás el pasado 2018, y las denuncias fueron presentadas formalmente. Actualmente, los denunciantes ya son mayores de edad, pero las autoridades no descartan que existan más víctimas, ya que el párroco trabajó en Pojo como maestro por más de 15 años y como sacerdote por al menos 5 años, teniendo contacto directo con cientos de menores.

“Estamos preocupados. No hay que encubrir ningún delito contra nuestros niños. Si hay más casos, que se denuncien y que la justicia investigue hasta el final”, expresaron representantes del Consejo de Padres de Familia del municipio, quienes han iniciado seguimiento al proceso penal y administrativo.

Las autoridades educativas confirmaron que se ha declarado la acefalía del cargo del párroco en la unidad educativa donde enseñaba religión y se ha iniciado un proceso administrativo por faltas graves.

Por su parte, la Defensoría informó que el párroco ya tiene un mandamiento de aprehensión y que las investigaciones continúan bajo reserva. Asimismo, hicieron un llamado a posibles víctimas que ya no residen en Pojo para que denuncien cualquier hecho ocurrido en el pasado.

El caso tomó mayor notoriedad luego de que un adolescente de 16 años desapareciera dejando una carta a sus padres, pidiéndoles que “no lo busquen más” y revelando el temor que sentía de regresar al colegio, donde presuntamente sufrió abuso por parte del párroco.

La comunidad exige justicia y protección para los menores, temiendo que el número de víctimas pueda aumentar en los próximos días.

