VIDEO: Mujer de 71 años fue atropellada por un micro de la línea “Q”, tiene varias fracturas

Una mujer de la tercera edad resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un micro de la línea “Q” en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió la tarde del martes, alrededor de las 15:05, en la intersección de las calles Tumusla y Aroma.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo la víctima, identificada como una mujer de 71 años, intenta cruzar la vía corriendo, cuando es impactada violentamente por el motorizado. La fuerza del golpe la lanzó varios metros, dejándola tendida en el asfalto.

VIDEO: Mujer de 71 años fue atropellada por micro de la línea “Q”, tiene varias fracturas. Foto: Red Uno

Testigos del hecho relataron que el conductor del micro detuvo su marcha y trasladó a la víctima a un centro de salud cercano. Sin embargo, desde la unidad de Tránsito informaron que el chofer fue arrestado mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

La mujer permanece internada con diagnóstico de múltiples fracturas y su estado de salud es delicado.

Imágenes sensibles: