Tres nuevas denuncias de abuso en Pojo, desde la Defensoría se investigan los casos

El municipio de Pojo, en Cochabamba, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública tras la recepción de tres nuevas denuncias de abuso sexual contra el párroco local, quien además ejercía como maestro. Las denuncias fueron presentadas por adolescentes de comunidades aledañas y actualmente están siendo investigadas por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

Janeth Hurtado, responsable de la Defensoría de Pojo, explicó que “en el transcurso de esta semana se han recepcionado tres nuevas denuncias. Se están tomando entrevistas y elaborando los informes correspondientes”. Las acusaciones, según Hurtado, corresponden específicamente a casos de abuso sexual.

Por otra parte, el adolescente de 16 años que había desaparecido y cuya denuncia fue vinculada al mismo caso, ya fue localizado y se encuentra con su familia en el municipio. Hurtado indicó que el menor “se encuentra en buen estado de salud y con ánimo recuperado, especialmente tras conocer que el padre del presunto agresor ha sido aprehendido”.

El menor también recibe apoyo psicológico a través de la Defensoría, y su caso fue declarado en reserva para proteger su identidad y bienestar emocional. Hurtado aseguró que “actualmente está realizando terapias psicológicas con el área de psicología, recibiendo el acompañamiento necesario”.

Las autoridades del municipio continúan con las investigaciones y reiteran su compromiso de garantizar justicia y protección a las víctimas.

