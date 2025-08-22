[Video] Así quedó la discoteca ubicada en el centro de Cochabamba tras incendio

Un incendio registrado este jueves en la discoteca La Tirana, ubicada en la calle Venezuela, entre Antezana y Lanza, en pleno centro de Cochabamba, fue controlado tras varios minutos de intervención por parte de bomberos y voluntarios.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:15, cuando SAR Bolivia recibió una llamada de alerta por humo y fuego en el interior del local. De inmediato se desplazaron equipos de emergencia y rescate, junto con personal de la Unidad de Bomberos, para atender la situación.

“Se declaró el incendio controlado a las 15:30, con afectación a dos ambientes: primer y segundo piso. El fuego inició en la consola de sonido y se propagó por la estructura de madera al nivel superior, dañando el techo”, reportó SAR-Bolivia, Filial Cochabamba.

Según el informe preliminar, el fuego afectó gravemente el interior del inmueble, principalmente por el uso de materiales inflamables. No se reportaron personas heridas.

Las causas del incendio están en investigación, aunque se presume que fue provocado por un cortocircuito.

Así quedó el interior de la discoteca:

Video gentileza plataforma Tunari Sin Fuego.

