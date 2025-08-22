Violencia y muerte de policías: alcalde de Llallagua fue trasladado a Potosí

Por temas de seguridad, el alcalde de Llallagua, Jorge Aguilar, fue traslado a la ciudad de Potosí, la autoridad municipal fue aprehendida este pasado 21 de agosto al estar, presuntamente relacionado con los hechos de violencia que terminó con personas heridas y fallecidas.

Según se dio a conocer, tras el análisis de llamadas y testimonios recolectados, se estableció que el alcalde de Llallagua, durante los días de conflicto, tuvo contacto con un dirigente que es señalado y acusado por los hechos de violencia durante las actividades de desbloqueo.

“Esta carretera (Llallagua-Centros Mineros) ha sido sitiada durante siete días, hasta efectuarse bloqueos y asesinados entre el 10 y 11 de junio, acciones que han permitido no solamente, develar una estructura de financiamiento de una organización criminal que estaba destinada a impedir el retorno de la justicia y la paz a esa población, se han efectuado actividades de geolocalización y georreferenciación que sitúan el teléfono del señor alcalde con vinculaciones con las personas que se encuentran resguardadas en el Trópico de Cochabamba”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, general Jhonny Aguilera.

Según se indicó, el alcalde conocía sobre la existencia de policías y personas que eran retenidas y víctimas de agresión durante los días de conflicto.

