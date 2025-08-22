TEMAS DE HOY:
Asesinado con disparo Acribillados Santa Cruz Contrabando

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cae el presunto asesino del joven que recibió un disparo en la cabeza en El Alto

Según el Ministerio Público, el incidente inició con una discusión en medio del consumo de bebidas alcohólicas.

Silvia Sanchez

22/08/2025 13:20

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas se confirmó la aprehensión del presunto autor del crimen que se registró en la ciudad de El Alto, donde un hombre recibió un disparó en la cabeza, los implicados en el hecho, se habrían dado a la fuga en un vehículo.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, y la policía inició con el proceso de investigación y 24 horas después, se logró la aprehensión de uno de los implicados.

Desde el Ministerio Público, se informó que el hecho se habría registrado después de una discusión en un centro nocturno donde compartían bebidas alcohólicas, y continuaron discutiendo en la calle, desde el motorizado, dispararon en el rostro a la víctima.

“El presunto autor y la víctima ya eran conocidos entre sí, momentos antes habían tenido un altercado”, informó el fiscal Gustavo Chambi.

 

El hombre se habría acogido a su derecho al silencio y se prevé que sea presentado en las próximas horas por las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD