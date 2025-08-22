Cae el presunto asesino del joven que recibió un disparo en la cabeza en El Alto

En las últimas horas se confirmó la aprehensión del presunto autor del crimen que se registró en la ciudad de El Alto, donde un hombre recibió un disparó en la cabeza, los implicados en el hecho, se habrían dado a la fuga en un vehículo.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, y la policía inició con el proceso de investigación y 24 horas después, se logró la aprehensión de uno de los implicados.

Desde el Ministerio Público, se informó que el hecho se habría registrado después de una discusión en un centro nocturno donde compartían bebidas alcohólicas, y continuaron discutiendo en la calle, desde el motorizado, dispararon en el rostro a la víctima.

“El presunto autor y la víctima ya eran conocidos entre sí, momentos antes habían tenido un altercado”, informó el fiscal Gustavo Chambi.

El hombre se habría acogido a su derecho al silencio y se prevé que sea presentado en las próximas horas por las autoridades.

