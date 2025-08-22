¿Qué pasará con el combustible? Esto dijo ‘Tutinis'

Como parte de la dinámica de predicciones en el sector “Adivina Quién Manda” de El Mañanero, el candidato por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, hizo referencia al combustible y la crisis que se vivió en los últimos meses.

Quiroga, no pudo evitar referirse a las largas filas que los transportistas debían hacer por gasolina y colas que persisten para obtener diésel.

Entonces, la pregunta de Rafael fue: ¿Qué pasará con el combustible?

Quiroga, como ‘Tutinis, el Adivinis’ aseguró que las filas terminarán.

“Con nosotros se acaban las colas de diésel y gasolina, se acaba la corrupción, se mantiene el costo para el transporte público para que no suba la inflación, no más colas con ‘Tutinis por el combustiblini’, expresó el candidato.

Jorge Quiroga se prepara en su campaña para la segunda vuelta electoral que está prevista a realizarse en octubre.

A continuación, puedes revivir este segmento del programa:

