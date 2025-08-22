¡Atención! Alertan ingreso de frente frío y descenso de temperaturas en 7 departamentos

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se alertó sobre el ingreso de un frente frío, el cual provocará un descenso brusco de temperaturas, además de heladas en siete departamentos.

Según el reporte, la alerta es para los departamentos de Beni, La Paz, Pando, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba.

“Se pronostica el ingreso de un frente frío al territorio boliviano, que ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6°C y 12°C por debajo de los valores normales de cada región afectada, a ocurrir entre el día sábado 23 hasta el día lunes 25 de agosto, y se prevé heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz”, indica el reporte del Senamhi.

Para La Paz se prevé el descenso de temperaturas en las provincias Caranavi, Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo, Iturralde, norte de Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra e Inquisivi.

En Pando, la alerta está vigente en las provincias Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.

Para Beni, en las provincias Moxos, Marbán, Cercado, Mamoré, Iténez, Yacuma, Ballivián y Vaca Diez.

En Cochabamba, las temperaturas bajarán en las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Punata, Cercado, norte de Ayopaya, Quillacollo y noreste de Campero.

Para Chuquisaca se espera el descenso de las temperaturas en las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Boeto, este de Zudáñez, Azurduy, Nor y Sud Cinti; y se pronostican heladas en los valles de Nor y Sud Cinti, Boeto, Tomina, Azurduy, Yamparáez y Zudáñez.

En el departamento de Santa Cruz, la alerta rige también en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Caballero, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch, Florida y Cordillera. Se prevé heladas en los valles de Vallegrande, Florida y Caballero

En Tarija, el frío afectará a las provincias O’Conor, Gran Chaco, este de Méndez, Cercado y Arce. Se prevén heladas en los valles de Méndez, Cercado, Avilés y Arce.

