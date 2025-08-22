“El dólar llegará a la luna”, conoce una de las predicciones de “Tutinis, el Adivinis”

“Tengo poderes para adivinar”, decía ‘Tutinis’ al iniciar el segmento divertido denominado “Adivina quién manda” de El Mañanero, donde Jorge Tuto Quiroga hizo referencia a algunas de sus propuestas, entre ellas habló del dólar y su cotización.

La pregunta de Rafael fue: ¿Qué pasará con el dólar si Tuto Quiroga es presidente y qué pasará si Rodrigo Paz es presidente?

La predicción de ‘Tutinis’ se hizo en base a su propuesta como candidato.

“Si Tuto Quiroga es presidente hoy día, en la calle dice que el dólar está en 13 o 14, el Gobierno dice que está en 7, hacemos el programa internacional, salvamos la economía y Tutinis no determina el cambio del dólar, el mercado lo determina, no va a estar en 14, más cerca de 7 que de 14, habrá un tipo de cambio accesible para todos”, afirmó Quiroga.

En tanto, siguió con su predicción y dio su opinión sobre Rodrigo Paz.

“Si es Rodrigo, como no sabemos lo que va a proponer, va a seguir subiendo el dólar y si se hace lo que dice su compañero a vicepresidente, el dólar se va a subir como con cohete y va a terminar en la luna”, expresó.

La propuesta forma parte de su plan de gobierno, donde hace referencia al tema económico y lo dio a conocer dentro del segmento cómico del programa.

A continuación, puedes recordar este momento del programa:

