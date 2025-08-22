TEMAS DE HOY:
El mañanero

“El dólar llegará a la luna”, conoce una de las predicciones de “Tutinis, el Adivinis”

Jorge Tuto Quiroga hizo referencia a varias de sus propuestas durante un divertido segmento de ‘El Mañanero’.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 11:46

Foto Red Uno

“Tengo poderes para adivinar”, decía ‘Tutinis’ al iniciar el segmento divertido denominado “Adivina quién manda” de El Mañanero, donde Jorge Tuto Quiroga hizo referencia a algunas de sus propuestas, entre ellas habló del dólar y su cotización.

La pregunta de Rafael fue: ¿Qué pasará con el dólar si Tuto Quiroga es presidente y qué pasará si Rodrigo Paz es presidente?

La predicción de ‘Tutinis’ se hizo en base a su propuesta como candidato.

“Si Tuto Quiroga es presidente hoy día, en la calle dice que el dólar está en 13 o 14, el Gobierno dice que está en 7, hacemos el programa internacional, salvamos la economía y Tutinis no determina el cambio del dólar, el mercado lo determina, no va a estar en 14, más cerca de 7 que de 14, habrá un tipo de cambio accesible para todos”, afirmó Quiroga.

 

En tanto, siguió con su predicción y dio su opinión sobre Rodrigo Paz.

“Si es Rodrigo, como no sabemos lo que va a proponer, va a seguir subiendo el dólar y si se hace lo que dice su compañero a vicepresidente, el dólar se va a subir como con cohete y va a terminar en la luna”, expresó.

 

La propuesta forma parte de su plan de gobierno, donde hace referencia al tema económico y lo dio a conocer dentro del segmento cómico del programa.

A continuación, puedes recordar este momento del programa:

 

