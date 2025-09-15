¡Estaba en un canal! Autopsia revela que la pequeña Adriana, de seis años, fue estrangulada

Un hecho que ha conmocionado a la población del trópico cochabambino y a todo el país. La autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la niña de seis años, hallada sin vida en un canal de drenaje en la población Senda VI del municipio de Puerto Villarroel, fue víctima de infanticidio.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el estudio forense determinó que la causa de muerte fue anoxia anóxica, obstrucción de vías aéreas, asfixia mecánica por estrangulamiento y politraumatismo, elementos que evidencian un crimen brutal contra la menor.

“Estos resultados demuestran un evidente crimen que ha sido calificado como infanticidio. Se realizaron todas las diligencias investigativas: levantamiento del cuerpo, registro del lugar del hecho, toma de declaraciones y autopsia médico legal. Continuaremos con la investigación para dar con los responsables”, manifestó Tejerina.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, lamentó profundamente el hecho y confirmó que la niña fue estrangulada, lo que agravó aún más la indignación de la población.

“La causa de la muerte es asfixia mecánica por estrangulamiento. Se realizarán los análisis correspondientes para determinar si existió algún otro tipo de violencia contra la menor”, declaró la autoridad.

Asimismo, se informó que una comisión especial de fiscales e investigadores se desplazó hasta el trópico para reforzar las indagaciones y esclarecer el crimen.

“Se ha dispuesto la conformación de un equipo multidisciplinario para garantizar la verdad histórica de los hechos y dar con las personas que estarían tras este lamentable suceso”, señaló Ríos.

El caso ha generado conmoción e indignación en Cochabamba y en todo el país, mientras la investigación continúa para dar con los autores del crimen que acabó con la vida de una niña de tan solo seis años.

