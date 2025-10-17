“No existe más”: el escalofriante mensaje de un padrastro tras asesinar a su hijastra de 5 años

Una niña de cinco años fue asesinada por su madre y su padrastro en la ciudad brasileña de Itapetininga, en un crimen que ha conmocionado a la sociedad. Los acusados, Luiza Aguirre Barbosa da Silva y Rodrigo Ribeiro Machado, enterraron el cuerpo de Maria Clara Aguirre Lisboa en el patio de la casa y lo cubrieron con cemento para intentar ocultar el crimen.

El hallazgo se produjo este martes, cuando la Policía localizó el cadáver en una fosa poco profunda y en avanzado estado de descomposición. Según los investigadores, la menor presentaba lesiones causadas por un objeto contundente, presuntamente herramientas utilizadas durante la agresión.

Todo comenzó con la denuncia de la abuela paterna, Vanderleia Monteiro do Amaral, quien alertó a los Servicios de Protección Infantil tras la desaparición de la niña. Inicialmente, las autoridades no sospecharon que se tratara de un homicidio.

Sin embargo, la investigación avanzó rápidamente y este martes ambos sospechosos fueron detenidos y confesaron el crimen en la comisaría. El comisario Franco Augusto relató que los acusados tardaron cerca de dos días en enterrar el cuerpo y cubrir la fosa con cemento.

La pesquisa reveló detalles escalofriantes: Rodrigo Ribeiro envió un mensaje de audio al padre de la niña, usando el teléfono de la madre, diciéndole de manera directa: “La nena ya está muerta. No existe más. Dejá de molestar, ¿entiendes? No tenés más ningún vínculo con Luiza, no tenés hija, no tenés nada. Ya está muerta”.

La abuela contó que el padrastro solía acusar a Maria Clara de ser “malcriada” y culpaba a la familia paterna de su comportamiento. Cada fin de semana, cuando la niña visitaba a su abuela, se notaban marcas de golpes en sus brazos.

Según confesaron ante la policía, la pareja admitió que la niña “les perturbaba la vida” y descargaron su frustración en ella. Durante la agresión, utilizaron una remachadora, herramienta incautada por la policía con manchas de sangre.

La Policía Civil solicitó la prisión preventiva de ambos y serán imputados por homicidio y ocultamiento de cadáver. Además, se investiga la posible responsabilidad de los padres de Rodrigo, propietarios de la casa donde fue encontrado el cuerpo.

“No existe más”: el escalofriante mensaje de un padrastro tras asesinar a su hijastra de 5 años. Foto: Gentileza G1

Mira la programación en Red Uno Play