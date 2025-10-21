¡Terrible! Padre y su hijo de cinco años son encontrados sin vida dentro de un vehículo en Cochabamba

La Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de dos cuerpos, correspondientes a un padre y su hijo menor de edad, al interior de un vehículo estacionado en la comunidad de Melga, a la altura del kilómetro 33 de la carretera al oriente. Las autoridades manejan la hipótesis de un infanticidio seguido de autoeliminación.

El hecho se conoció el pasado 18 de octubre. Un equipo multidisciplinario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladó al lugar tras ser alertado sobre la ubicación del motorizado.

Dentro del vehículo se encontró a Alejandro R. T., de 34 años de edad, en el asiento del conductor, y a su hijo, un niño de cinco años, en el asiento del acompañante. Ambos cuerpos presentaban una cuerda alrededor del cuello.

El director de la Felcc de Cochabamba, Vanderley Flores, confirmó que se procedió al levantamiento legal de los cuerpos y que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

"Estas dos personas tenían alrededor del cuello una cuerda... Posteriormente, el caso se pone a conocimiento del Ministerio Público que, como director funcional de la investigación, activa el equipo multidisciplinario del IDIF", señaló Flores.

La causa de muerte confirmada

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del IDIF, donde la autopsia de ley determinó que tanto el padre como el menor fallecieron por anoxia anóxica debido a compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por estrangulación.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, indicó que las investigaciones preliminares apuntan a que el hombre habría quitado la vida a su hijo, para luego proceder a autoeliminarse.

La Fiscalía y la Felcc continúan con las diligencias para determinar las razones que habrían llevado al hombre a tomar esta trágica decisión que enluta a una familia en el municipio de Sacaba. El caso está siendo manejado bajo el delito de Infanticidio.

Mira la programación en Red Uno Play