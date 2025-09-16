Un jurado popular condenó a prisión perpetua a Yésica del Carmen Aquino y a su pareja, Roberto Carlos Fernández, por el brutal crimen de León Aquino, su hijo de 18 meses. La sentencia se dictó 10 días después de que el jurado los declarara culpables.

La Justicia de Berazategui, Buenos Aires, los encontró responsables del homicidio del pequeño, que murió en septiembre de 2021 tras días de agonía en el hospital. La autopsia fue clave en el caso: reveló que el bebé tenía múltiples lesiones, incluyendo golpes, mordeduras, y lo más impactante, una aguja de tejer de 2,5 cm clavada en la espalda, que le causó una hemorragia y una infección generalizada que le provocó la muerte, reveló el portal TN en un extenso reportaje.

Yésica del Carmen Aquino, y su pareja, Roberto Carlos Fernández, acusados por el brutal crimen de León Aquino. (Foto: gentileza Ayelén Aquino).

Un hogar de terror

Durante el juicio, el relato de la fiscalía fue demoledor. Los testimonios de los hermanos del niño describieron un escenario de horror y maltrato constante. Según los testigos, la pareja sometía a los niños a torturas escalofriantes:

Dejaban que las hormigas mordieran al bebé en su cuna.

Lo golpeaban con palos y le daban mordeduras en el cuello y las manos.

Lo obligaban a caminar descalzo sobre piedras.

Le tapaban la cara con almohadas y lo ahogaban en agua.

Le clavaban alfileres y agujas en manos y pies.

En la última audiencia, la pareja intentó defenderse, negando los cargos y describiendo las agresiones como "un simple juego". Sin embargo, el veredicto del jurado fue unánime y la pena, la máxima posible. La condena representa un acto de justicia para León Aquino y un mensaje claro de tolerancia cero ante la violencia infantil.

