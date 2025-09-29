¡A cuchilladas! Madre es acusada del deceso de sus tres hijos en su casa

Una mujer de 43 años, identificada como Yasmeen Ali, fue formalmente acusada del asesinato de sus tres hijos menores de edad, quienes fueron encontrados muertos con heridas de arma blanca en su residencia de Sea Mills, Bristol, en febrero de 2024.

Los tres hermanos fallecidos son Fares Bash, de siete años; Joury Bash, de tres años; y Mohammed Bash, de solo nueve meses de edad, según el reporte de The Sun.

Muerte por lesiones de cuchillo

La Policía de Avon y Somerset confirmó que los exámenes forenses realizados a los cuerpos de los niños revelaron que la causa de muerte en los tres casos fueron lesiones por arma blanca. Informes previos indicaron que los menores presentaban heridas en el pecho y cuello, y se encontró que el mayor, Fares, también mostraba posibles signos de asfixia.

La Fiscalía (Crown Prosecution Service) ha autorizado los cargos por tres delitos de asesinato contra Yasmeen Ali, quien es la madre de las víctimas.

Yasmeen Ali ha sido acusada de asesinato después del impactante incidente del año pasado. Crédito: SWNS

El dolor de la familia y la comunidad

Tras el impactante incidente, el padre de los niños, Alfil Bash, expresó su profunda devastación en audiencias previas, indicando que no logra comprender lo sucedido. Describió a su hijo mayor, Fares, como un "niño genio" con pasión por el fútbol, el canto y las matemáticas.

La tragedia conmocionó a la comunidad de Sea Mills, que mostró una gran resiliencia y solidaridad, e incluso cientos de personas asistieron a una vigilia en memoria de los tres hermanos a fines de febrero.

La Policía informó que Yasmeen Ali permanece bajo el cuidado de servicios de salud mental y se presentará ante la corte en una fecha posterior.

Tanto las autoridades policiales como la Fiscalía hicieron un llamado a la mesura, pidiendo al público y a los medios de comunicación abstenerse de especulaciones y comentarios que puedan perjudicar el proceso legal o afectar a la familia que sigue de luto por la trágica pérdida.

"Es de vital importancia que permitamos que el proceso judicial continúe sin obstáculos", declaró el Inspector Jefe Keith Smith. La Fiscalía ha asegurado que existe suficiente evidencia para llevar el caso a juicio y que el proceso se encuentra activo.

La policía acudió rápidamente a la dirección en Bristol en 2024. Crédito: SWNS

