Fiscalía revela nuevos detalles del menor acusado de quitarle la vida a una niña de 6 años en el Trópico

El Ministerio Público, en colaboración con la Policía Boliviana, logró la aprehensión de un adolescente de 16 años, presuntamente implicado en la violación y asesinato de la niña de 6 años Adriana Zapata Aquino en la región del Trópico de Cochabamba. La fiscal de materia Ruth Arispe detalló en el programa "Que No Me Pierda" las claves de la investigación que llevaron a esta detención.

Contradicciones y cámaras de seguridad

La investigación, liderada por una comisión especial de fiscales e investigadores, se centró en la recolección de pruebas y testimonios. Según la fiscal Arispe, el adolescente fue citado inicialmente en calidad de testigo. Sin embargo, su declaración ante la policía presentó múltiples contradicciones.

El menor afirmó que la noche del 8 de septiembre, cuando la niña desapareció, él se encontraba en su colegio realizando unas prácticas de electricidad, acompañado de compañeros y su profesora. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio Hernán Siles, junto con testimonios de la profesora y otros estudiantes, refutaron su versión. Las grabaciones mostraron que el adolescente no estaba con la profesora ni con otros estudiantes. Además, su afirmación de haber ingresado al colegio con un conejo negro fue desmentida por las cámaras.

Estas contradicciones sirvieron como base para que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión en su contra. A pesar de las pruebas, el adolescente no ha aceptado su responsabilidad en el delito de infanticidio.

La investigación continúa: ¿un segundo implicado?

Tras la audiencia de medidas cautelares, el juez determinó la detención preventiva del adolescente por un plazo de 45 días.

Sin embargo, la fiscal Arispe aclaró que el caso no está cerrado. La policía ha identificado a un segundo adolescente en las cámaras de seguridad del colegio y se están llevando a cabo nuevas investigaciones para establecer su participación en el crimen. "El Ministerio Público realiza aún las actuaciones investigativas para establecer la participación de este otro adolescente", afirmó Arispe.

El caso, que ha conmocionado a toda la región, sigue en curso mientras la familia de la víctima clama por justicia y la investigación busca a todos los responsables.

