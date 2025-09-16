Revelan que la pequeña Adriana fue abusada y asfixiada, el agresor sería otro menor

El trópico de Cochabamba vuelve a estremecerse con un hecho que ha dejado al país consternado. Se trata del caso de la pequeña Adriana, de apenas 6 años, encontrada sin vida en una zanja en la zona de Ivirgarzama.

La investigación, que en un inicio mantenía varias hipótesis abiertas, ahora toma un giro trascendental, un adolescente de 16 años, estudiante de la misma unidad educativa, es el principal sospechoso del atroz crimen.

El fiscal de materia, Marcelo Villarroel, confirmó que el viernes 12 de septiembre de 2025 se conformó una comisión especial para esclarecer el hecho. “Se han realizado entrevistas a vecinos, padres de familia, menores de edad presentes ese día y una inspección ocular nocturna del lugar. Se comprobó que la unidad educativa contaba con escasa iluminación, lo que dificultaba la visibilidad y la seguridad del área”, detalló.

Durante la investigación, las cámaras de seguridad revelaron datos cruciales, la niña jugaba con otros niños y su hermana menor cuando un adolescente ingresó al establecimiento con el pretexto de buscar un conejo perdido. Lo que llamó la atención es que, según las grabaciones, el menor acusado no registró salida del recinto.

El fiscal informó que este adolescente, tras ser convocado como testigo, incurrió en contradicciones que, junto con la evidencia de las cámaras y testimonios, llevaron a su aprehensión e imputación formal. Un juez ordenó su detención preventiva por 45 días mientras avanza la investigación.

Lo más doloroso para la familia y la sociedad fue lo que reveló la autopsia, la niña sufrió agresión sexual y murió por asfixia. “Es un hecho que nos duele profundamente. Estamos verificando si hubo otras personas involucradas, ya que no se descarta la participación de más autores”, añadió Villarroel.

La comisión de fiscales continúa en la zona del trópico, revisando cámaras y tomando declaraciones. La población, en tanto, exige justicia y mayor seguridad en las unidades educativas, para que ninguna familia vuelva a enfrentar una tragedia tan desgarradora.

Mira la programación en Red Uno Play