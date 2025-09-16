Un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada de este martes en la carretera al oriente, a la altura del sector de Cristal Mayu, dejó tres personas heridas y mantiene bajo investigación a ambos conductores involucrados, uno de ellos perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

De acuerdo con el informe oficial de Tránsito, el hecho fue técnicamente catalogado como “colisión múltiple con personas heridas”. Un vehículo oficial tipo vagoneta, conducido por un funcionario policial, por causas aún no determinadas habría invadido el carril contrario en un tramo semipendiente, impactando de manera frontal contra un camión.

Choque frontal en Cristal Mayu deja tres heridos y un vehículo policial involucrado. Foto: Red Uno

Las tres personas lesionadas fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas a centros de salud cercanos. Se conoce que el conductor de la vagoneta oficial no presentaba aliento alcohólico; sin embargo, el conductor del camión sí lo tenía, por lo que ambos fueron sometidos a la prueba de alcoholemia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades y esclarecer las causas exactas de este accidente que conmocionó a la región en plena madrugada.

