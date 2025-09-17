VIDEO: Últimas imágenes con vida de Adriana, antes de ser hallada sin vida, en un canal de Ivirgarzama

El país entero sigue conmocionado por el brutal asesinato de la pequeña Adriana, de apenas 6 años, en Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. Ahora, las cámaras de seguridad han revelado las últimas imágenes con vida de la niña, donde se la ve jugando con otra menor en la puerta de su curso, minutos antes de desaparecer.

En la grabación, difundida por las autoridades, aparece una silueta que seguiría a la niña. Todo apunta a que sería el adolescente de 16 años que hoy cumple detención preventiva en el Centro de Infractores Cometa de Cochabamba, acusado de abusar y asfixiar a la menor.

La tragedia comenzó el 8 de septiembre, cuando la niña fue reportada como desaparecida. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado cerca de la misma unidad educativa, en Senda V, con signos de abuso sexual y estrangulamiento.

El adolescente, inicialmente citado como testigo, cayó en contradicciones durante su declaración ante la Fiscalía, lo que, sumado a las imágenes de video, llevó a su imputación por el delito de infanticidio. Un juez ordenó su detención preventiva por 45 días mientras continúan las investigaciones.

Pero el caso aún no está cerrado. La Policía confirmó que no se descarta la participación de otra persona. “Las pesquisas continúan y sería apresurado dar un criterio definitivo en este momento”, señaló el director de la FELCC, Cnl. Vanderley Flores.

El crimen de Adriana ha estremecido a la población del Trópico de Cochabamba, que exige justicia y mayor seguridad para los niños en la región.

