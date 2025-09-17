Ejecución a sangre fría en Brasil: Videos muestran el asesinato del exdelegado general de São Paulo

El crimen ocurrió la tarde del lunes 15 de septiembre, alrededor de las 18:21, cuando individuos armados, a bordo de un vehículo con placas falsas, abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba Ferraz Fontes por la Avenida Marginal, frente al foro de Praia Grande. El ataque provocó que la víctima perdiera el control del vehículo, que terminó volcado y colisionó con un autobús.

El Servicio Móvil de Emergencias (SAMU) llegó de inmediato, pero Ferraz Fontes, de 63 años, ya no presentaba signos vitales. Equipos de la 45ª BPM/I y del Comando de Policía de Choque desplegaron un operativo en la zona, localizando un Fiat Argo con placas adulteradas presuntamente utilizado en el ataque. Dentro del vehículo fue hallado un hombre muerto con impactos de bala, además de cargadores de rifle y municiones, lo que evidencia la magnitud del arsenal empleado.

Ruy Ferraz Fontes había sido delegado general de la Policía Civil de São Paulo entre 2019 y 2022 y director del Departamento de Policía Judicial de la Capital (Decap), cargos que lo convirtieron en una figura clave dentro de las fuerzas de seguridad del estado.

El actual delegado general, Artur Dian, confirmó el asesinato y se trasladó al municipio para acompañar las investigaciones. La Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables.

El crimen, perpetrado con una violencia inusitada y en una zona urbana concurrida, refuerza la preocupación por la escalada del crimen organizado en el estado de São Paulo.

