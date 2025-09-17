A solo dos días del inicio oficial de la Expocruz 2025, todas las miradas del área pecuaria están puestas en la décima y última ordeña del Concurso Lechero, que este año batió récords de participación y mantiene en vilo a productores y visitantes a la espera de la gran campeona.

Durante cuatro intensas jornadas, 26 ejemplares provenientes de nueve cabañas de todo el país compitieron por el título de la vaca más productiva del año. “Hoy se define todo. Estamos muy emocionados y con altas expectativas. Es la primera vez que tenemos esta cantidad de animales participando, lo que demuestra el crecimiento del sector”, expresó Martha Rea, encargada del concurso.

Los jueces evaluarán la producción total de leche en kilos y la calidad medida por sólidos, con la meta de superar los 79 kilogramos alcanzados por la campeona del 2024. “Al ritmo que vamos, es posible batir el récord, pero todo depende de esta última ordeña”, añadió Rea.

Los resultados se darán a conocer la tarde de este miércoles y coronarán a las grandes campeonas de cada categoría, cerrando con broche de oro una de las competencias más esperadas del sector agropecuario en Santa Cruz.

