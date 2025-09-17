TEMAS DE HOY:
Chofer torturado analista habla de tiroteo Abuso infantil

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Antesala de Expocruz: Hoy se conocerá a la gran campeona lechera 2025

Los resultados se darán a conocer la tarde de este miércoles y coronarán a las grandes campeonas de cada categoría.

Ligia Portillo

17/09/2025 7:01

Santa Cruz vibra con la última ordeña en la Fexpo: hoy se conocerá a la gran campeona lechera 2025. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

A solo dos días del inicio oficial de la Expocruz 2025, todas las miradas del área pecuaria están puestas en la décima y última ordeña del Concurso Lechero, que este año batió récords de participación y mantiene en vilo a productores y visitantes a la espera de la gran campeona.

Durante cuatro intensas jornadas, 26 ejemplares provenientes de nueve cabañas de todo el país compitieron por el título de la vaca más productiva del año. “Hoy se define todo. Estamos muy emocionados y con altas expectativas. Es la primera vez que tenemos esta cantidad de animales participando, lo que demuestra el crecimiento del sector”, expresó Martha Rea, encargada del concurso.

Los jueces evaluarán la producción total de leche en kilos y la calidad medida por sólidos, con la meta de superar los 79 kilogramos alcanzados por la campeona del 2024. “Al ritmo que vamos, es posible batir el récord, pero todo depende de esta última ordeña”, añadió Rea.

Los resultados se darán a conocer la tarde de este miércoles y coronarán a las grandes campeonas de cada categoría, cerrando con broche de oro una de las competencias más esperadas del sector agropecuario en Santa Cruz.

 

;

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD