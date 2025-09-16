TEMAS DE HOY:
Víctimas fatal accidente en Melga Arturo Murillo Delincuencia

35ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dolor y luto en Melga: familia reconoce a las víctimas del fatal accidente en la carretera al oriente

Los familiares, visiblemente afectados, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa y se limitaron a completar la documentación necesaria.

Ligia Portillo

16/09/2025 14:00

Dolor y luto en Melga: familia reconoce a las víctimas del fatal accidente en la carretera al oriente. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La tragedia ocurrida en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura de Melga, dejó una escena de profundo dolor cuando familiares de las víctimas llegaron para reconocer los cuerpos calcinados del fatal accidente.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 43 años, su hijo adolescente de 17 y su sobrino de 25 años. Todos murieron atrapados dentro del camión que, según reportes preliminares, se habría quedado sin frenos antes de volcar e incendiarse por completo.

Los familiares, visiblemente afectados, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa y se limitaron a completar la documentación necesaria para retirar los cuerpos y poder darles el último adiós.

El accidente ocurrió cerca del mediodía del lunes y movilizó a bomberos y efectivos de la Policía, quienes trabajaron durante horas para sofocar las llamas y rescatar los cuerpos de entre los restos calcinados del vehículo.

La tragedia ha causado profunda consternación en la región, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro que ha dejado a tres familias de luto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD