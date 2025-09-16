Con la mirada puesta en el futuro político del país, líderes cívicos de distintos departamentos concluyeron su reunión nacional con un mensaje contundente, la segunda vuelta electoral debe realizarse con absoluta transparencia y sin campañas de guerra sucia, mientras que el próximo Gobierno deberá asumir compromisos concretos sobre pacto fiscal, independencia de poderes y suministro de combustibles.

El encuentro reunió a cinco representantes de manera presencial y a dos de forma virtual —correspondientes a Pando y Beni— quienes explicaron que razones logísticas les impidieron viajar. En contraste, los cívicos de Santa Cruz y Chuquisaca se ausentaron por completo.

Cívicos exigen transparencia, pacto fiscal y garantías de gobernabilidad tras encuentro nacional. Foto: Red Uno

Del debate surgieron siete conclusiones clave. La primera: iniciar de inmediato la revisión del pacto fiscal con base en los resultados oficiales del Censo 2024 para asegurar una distribución justa de los recursos y fortalecer las autonomías departamentales y municipales. El documento también fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno presente una propuesta técnica al Consejo Nacional de Autonomías con participación directa de los cívicos.

El segundo punto mira hacia el proceso electoral, se exige a las organizaciones políticas que la campaña para la segunda vuelta se desarrolle con respeto, sin difamaciones y bajo principios democráticos. También se insta a reforzar la vigilancia ciudadana en cada mesa de votación para garantizar la transparencia del proceso.

El mensaje final de los cívicos es claro, las próximas autoridades deberán asumir compromisos firmes con la democracia, la equidad fiscal y la estabilidad del país.

