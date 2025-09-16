VIDEO: Influencer Marian Izaguirre publicó un inquietante video antes de desaparecer y morir

La influencer mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, falleció el pasado viernes en un hospital de Michoacán, tras una serie de hechos que aún son investigados por las autoridades.

Marian, conocida por compartir contenido de moda y maquillaje en TikTok, había generado preocupación entre sus seguidores después de publicar un video inquietante: maquillada de payaso y llorando, interpretaba 'playback' de la canción Porque te vas, de Jeanette, en distintas locaciones. Esa fue su última publicación antes de ser reportada como desaparecida el 2 de septiembre.

Según información de El Financiero, la joven fue encontrada cuatro días después en un hotel de Morelia, en estado crítico. Tras ser trasladada a un centro médico, las complicaciones derivaron en muerte cerebral. Su familia autorizó la donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que Marian había salido de Uruapan, donde fue vista por última vez, y se habría refugiado en un hotel de Morelia tras ser víctima de violencia intrafamiliar. El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género.

Este trágico suceso ha encendido el debate sobre la protección de las mujeres jóvenes frente a la violencia y ha generado conmoción entre los seguidores de la influencer.

