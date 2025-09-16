Una tragedia sacude a una familia venezolana en Manhattan. Jhoanny Sara Álvarez, de 16 años, murió atropellada la madrugada del sábado en Roosevelt Avenue, Queens (EE.UU.), tras rechazar los avances de un hombre ebrio que luego la embistió con su vehículo. Su madre también resultó herida en el ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:15 a.m., cuando Jhoanny caminaba junto a su madre, su padrastro y su novio tras salir de un restaurante. Según autoridades, Edwin Cruz Gómez, de 38 años, residente de Uniondale, Long Island, comenzó a acosar verbalmente a la adolescente y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales.

“La abracé, pero ya no había salvación”, relató entre lágrimas la madre de Jhoanny. Testigos relatan que, tras una breve discusión entre el padrastro y Cruz Gómez, Jhoanny y su familia intentaron alejarse del agresor.

Sin embargo, el hombre subió a su Chevrolet Suburban gris 2009, visiblemente alterado, y condujo a toda velocidad contra la acera, impactando a las cuatro personas. Jhoanny fue la más afectada, quedó atrapada contra un poste y murió en el lugar. Su madre fue trasladada en estado estable al Elmhurst Hospital, mientras que su padrastro sufrió lesiones menores.

El sospechoso intentó huir a pie tras chocar su vehículo contra otra camioneta, pero fue detenido por la policía pocas cuadras más adelante. Un examen reveló que Cruz Gómez tenía un nivel de alcohol en sangre casi el doble del límite legal y no contaba con licencia de conducir.

Cruz Gómez enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión, homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros. La fiscalía presentó videos de vigilancia que muestran la intencionalidad del ataque. La jueza Lana Schlesinger ordenó su detención sin derecho a fianza. De ser condenado, podría recibir una pena de hasta cadena perpetua.

“Como ver a una persona ebria acosando a niñas y mujeres y luego manejando… eso no puede pasar. Hoy me pasó con mi hija, mañana con otra niña”, lamentó la madre de Johani.

Una adolescente que simplemente dijo “no” pagó con su vida por un acto de violencia evitable, dejando una familia destrozada y una comunidad consternada.

