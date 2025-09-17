TEMAS DE HOY:
Policial

Analista denuncia control 'narco' en la Chiquitania tras tiroteo en San Ignacio

Jorge Santistevan aseguró que varias poblaciones de la Chiquitania y del Beni se encuentran en la misma situación.

Ligia Portillo

17/09/2025 6:46

Analista denunció control narco en la Chiquitania tras tiroteo en San Ignacio. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El excoronel, abogado y analista político Jorge Santistevan lanzó duras críticas al Gobierno tras el violento tiroteo ocurrido en una fiesta de promoción en San Ignacio de Velasco, señalando que el hecho es reflejo del creciente poder del narcotráfico en la región.

Santistevan advirtió que en la zona donde se produjo la balacera, cercana al Parque Noel Kempff Mercado, el crimen organizado tiene un control casi absoluto.

“Ese parque está prácticamente tomado por narcotraficantes. Ni siquiera las autoridades pueden ingresar. Los criminales compran armas con ese dinero y luego disfrutan en el pueblo, mientras la población vive atemorizada”, denunció.

El analista aseguró que varias poblaciones de la Chiquitania y del Beni se encuentran en la misma situación, bajo el mando de bandas armadas ligadas al narcotráfico que operan con total impunidad.

“Estamos ante un abandono total por parte del Gobierno Nacional. El crimen organizado ha superado a la Policía y avanza sin control”, afirmó.

La balacera en San Ignacio, que dejó a la población conmocionada, vuelve a encender las alarmas sobre la falta de seguridad en zonas rurales y la creciente expansión del poder narco en Bolivia.

 

