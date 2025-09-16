Presunto asesino de Adriana, de 6 años, es otro menor; investigan si hay más implicados

La Policía identificó y aprehendió al presunto autor del brutal crimen de una niña de seis años en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba. El acusado es un adolescente de 16 años, quien fue capturado gracias a las imágenes de cámaras de seguridad y posteriormente enviado a detención preventiva por 45 días al centro Cometa de Cochabamba.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Vanderley Flores, el menor de 16 años cayó en contradicciones durante su declaración informativa ante el Ministerio Público, lo que terminó reforzando su vinculación con el caso.

“Se realiza el congelamiento y desdoblamiento de imágenes de cámaras de seguridad, donde se observa a una persona de sexo masculino circulando por el sector. Esta persona fue citada a declarar y, conforme avanzaban las preguntas, incurrió en contradicciones que levantaron sospechas”, explicó la autoridad policial.

La audiencia de medidas cautelares determinó la detención preventiva del adolescente, sin embargo, la Felcc no descarta la participación de otras personas en el crimen.

“No se descarta la participación de otra persona, pero la investigación está en curso y emitir un criterio en este momento sería muy apresurado”, añadió Flores.

La pequeña se encontraba desaparecida desde el 8 de septiembre. Días después, su cuerpo fue hallado en un canal de riego, sin prendas de vestir. El examen médico forense reveló que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento, además de confirmarse que fue víctima de agresión sexual.

El caso ha provocado conmoción e indignación en la población, que exige justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación, ante la posibilidad de que existan otros responsables del atroz crimen.

