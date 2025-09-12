Tras cuatro días de intensa búsqueda, la esperanza de hallar con vida a la pequeña Adriana Z. A. de 6 años de edad, llegó a un desenlace fatal. La menor, reportada como desaparecida el pasado 8 de septiembre en inmediaciones de la Unidad Educativa Hernando Siles, fue encontrada sin signos vitales en una canaleta sobre la carretera de la Senda VI, en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco del Trópico de Cochabamba.

El operativo de rastrillaje estuvo a cargo del Comando Regional de la Policía del Trópico y la Dirección Seccional de la Policía de Ivirgarzama, el hallazgo fue reportado a horas 11:30 de la mañana de este viernes 12 de septiembre, según el parte policial.

Tras cuatro días de intensa búsqueda, Adriana de 6 años fue hallada sin vida en el Trópico. Foto: Red Uno

De acuerdo con el informe, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama asumió de inmediato las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

Adriana había desaparecido el lunes 8 de septiembre alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando se encontraba en compañía de sus padres. Desde entonces, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Puerto Villarroel y la Policía activaron un llamado a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda.

El caso ha generado profunda consternación en la región, donde familiares, vecinos y autoridades expresaron su pesar por el trágico desenlace.

