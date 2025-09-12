TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI

Personal policial logró encontrar el cuerpo sin vida, de una menor que era buscada y tenía el reporte de persona desaparecida.

Ligia Portillo

12/09/2025 12:17

Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI. Foto: Comando Regional Policía del Trópico
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un operativo de búsqueda y rastrillaje para dar con el paradero de una menor desaparecida en Senda VI, en el Trópico de Cochabamba, terminó con un desenlace trágico.

Personal policial logró encontrar el cuerpo sin vida, de una menor que era buscada y tenía el reporte de persona desaparecida, el cuerpo sin vida de la menor estaba en una canaleta a un costado de la carretera.

Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI. Foto: Comando Regional Policía del Trópico
Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI. Foto: Comando Regional Policía del Trópico

El hallazgo fue reportado por las unidades de patrullaje que habían desplegado intensos operativos en la zona desde el momento en que se denunció la desaparición. Minutos después, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Ivirgarzama se hizo cargo del caso para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las autoridades aún no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido, pero confirmaron que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia legal que determinará las causas exactas del deceso.

Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI. Foto: Comando Regional Policía del Trópico
Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Hallan sin vida a menor desaparecida en Senda VI. Foto: Comando Regional Policía del Trópico

