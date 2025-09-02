TEMAS DE HOY:
Policial

Rescatan de un alojamiento a una menor de 14 años reportada como desaparecida en La Paz

La menor desapareció en Mapiri el 1 de agosto y fue hallada en un alojamiento de la zona Villa Fátima, en La Paz.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 19:40

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

El comandante de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este lunes sobre el rescate de una menor de 14 años, la misma que estaba reportada como desaparecida.

“Personal de la estación policial Integral de la Merced, cuando venía realizando operaciones de control migratorio, detectó la presencia de una menor de edad, la misma que tenía denuncia de desaparición de menor, que habría acontecido en fecha 1 de agosto”, manifestó Agudo.

Según el jefe policial, la menor salió de su domicilio de la localidad de Mapiri, y se habría dirigido hasta la ciudad de La Paz. La misma se encontraba en un alojamiento.

La menor no tenía autorización de los padres, tampoco se encontraba debidamente registrada en el alojamiento. Por lo que tras el rescate fue derivada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), debido a que se tenía el reporte de menor desaparecida.

Así mismo, procedieron al arresto del administrador del alojamiento, con fines investigativos, ya que Agudo señaló que estos lugares no pueden permitir el ingreso o estadía de personas que no tengan identificación, y menos aún si son menores de edad.

 

