El equipo de El Mañanero visitó a Gley y a la pequeña Clarita

Este martes, parte del equipo de El Mañanero fue a visitar a su querida compañera de trabajo, Gley Salazar, quien recientemente se convirtió en mamá primeriza, para conocer a su hermosa hija, Clarita.

La bebé nació el 26 de noviembre de 2025, pesó 3,340 gramos y midió 50 centímetros; ahora ya ha ganado peso y luce muy saludable.

Juliana y Nicole fueron las encargadas de entregar los presentes para Clarita: aritos, pijamas, bodys y un pequeño gimnasio de estimulación.

“Está en esos días que solamente quiere brazos; todo el mundo me dice que es un brote de crecimiento”, contó Gley mientras atendía a su hija.

Gley también nos compartió cómo han sido estas primeras semanas, con largas noches por la falta de sueño. “No tiene una hora definida de sueño, toma leche a demanda y se despierta varias veces. Mi esposo se queda con ella en la noche y yo puedo descansar un poco”, agregó.

Además, nos habló de los llantos difíciles de calmar y los cólicos, y de cómo ella y su esposo, con la ayuda de su madre, han aprendido a manejar cada situación con paciencia y amor.

Fue un momento lleno de alegría, cariño y risas. Nos sentimos felices de compartir estas primeras experiencias con Gley y su familia, y de ver a Clarita tan contenta y querida.

