Convocan a foro técnico para enfrentar el riesgo de inundaciones en Santa Cruz

Ante las graves riadas que vienen afectando al departamento de Santa Cruz y que ya han provocado pérdidas materiales y humanas, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) convoca de manera urgente a un foro técnico denominado “Santa Cruz frente al riesgo de inundación”, que se realizará este jueves desde las 9:00 de la mañana en sus instalaciones.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Roly Mansilla, informó que esta iniciativa surge como respuesta a la preocupación por los desastres naturales que atraviesa el departamento y la necesidad de generar soluciones técnicas que permitan reducir el impacto de futuras inundaciones.

“Como Sociedad de Ingenieros estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Lamentablemente hemos tenido pérdidas materiales y también humanas, por lo que estamos convocando de manera de emergencia a este foro técnico”, señaló Mansilla.

El evento contará con la participación de las principales autoridades y entidades, entre ellas el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y la Gobernación de Santa Cruz, a través del director ejecutivo del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi)

Según explicó Mansilla, el objetivo central del foro será analizar las causas de las inundaciones, identificar las zonas críticas previamente detectadas y coordinar soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan prevenir nuevos desbordes y minimizar los daños.

“Hace ya algunos años, tanto el Searpi como la Sociedad de Ingenieros teníamos identificados puntos críticos y zonas de riesgo donde podían producirse desbordes e inundaciones. Lamentablemente, no se realizaron los trabajos necesarios y hoy estamos viendo las consecuencias”, manifestó.

Asimismo, destacó que si bien las lluvias intensas son muchas veces inevitables, sí es posible disminuir el riesgo y el impacto sobre la población mediante planificación, obras y medidas preventivas oportunas.

El foro también estará abierto a la participación de municipios afectados y autoridades de zonas aledañas a ríos y comunidades vulnerables, quienes podrán compartir sus experiencias y necesidades, con el fin de que las instancias locales, departamentales y nacionales cuenten con información directa para la toma de decisiones.

“El objetivo principal es que este sufrimiento no vuelva a repetirse. Queremos trabajar técnicamente para que Santa Cruz esté mejor preparada frente a futuras inundaciones”, enfatizó el presidente de la SIB.

