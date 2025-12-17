Aumenta la cifra de desaparecidos y evacuados por las inundaciones en El Torno

Tras cuatro días de intensas labores de rescate en el municipio de El Torno, la situación de emergencia se mantiene crítica debido a las fuertes lluvias que continúan afectando la zona. El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se reunió la noche de este martes para actualizar el balance de víctimas y el estado de las intervenciones.

Según el informe proporcionado por Carlos Hurtado, responsable de la Comisión de Salud del COED, las cifras de la tragedia son alarmantes:

Óbitos confirmados: 15 personas fallecidas.

Desaparecidos: 31 personas continúan sin ser localizadas.

Total de evacuados (4 días): 564 personas.

Durante la jornada del martes, los equipos de rescate realizaron un arduo trabajo, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

"Hoy día se han hecho siete incursiones aéreas en las que hemos participado como personal de salud", informó Hurtado. Estas misiones lograron llevar ayuda humanitaria, atención médica y medicamentos a siete comunidades afectadas, incluyendo Quebrada León, La Calera, Alto Espejo, Cafetal, Monteverde, Segundo Puente y Espejo.

El mal tiempo, con intensas lluvias desde la noche anterior, impidió más intervenciones. No obstante, se logró evacuar a 160 personas en el día, sumando aquellas rescatadas por aire y 24 que se autoevacuaron a pie. En total, se atendieron a 169 pacientes en los cuatro puntos de atención habilitados.

Hospital abierto y llamada a la prevención

El responsable de la Comisión de Salud del COED aseguró que el Hospital Nacional se mantiene operativo las 24 horas y no ha colapsado, contando con medicamentos garantizados por la Gobernación y el Ministerio de Salud.

Hurtado lamentó que la emergencia se viera agravada por la falta de colaboración de algunos pobladores: "Lo habíamos prevenido... de que anoche habría una lluvia fuerte y que era mejor que se evacúen a la escuela, al coliseo, donde tenemos habilitados unos albergues para evitar riesgos, pero prefirieron quedarse y exponerse".

El COED reitera que las labores de búsqueda, rescate y salvataje continuarán ininterrumpidamente para recuperar a los afectados y localizar a los 31 desaparecidos. Los 15 fallecidos confirmados ya han sido reconocidos por sus familiares y se les ha dado cristiana sepultura.

