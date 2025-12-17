TEMAS DE HOY:
Comunidad

Rescatan a dos adultos mayores que no podían movilizarse en Quebrada León, Santa Cruz

Rescatistas de la Gobernación realizaron un extenuante recorrido de un kilómetro por tierra y agua para evacuar a las víctimas que se encontraban en un delicado estado de salud en la comunidad Quebrada León.

Milen Saavedra

16/12/2025 22:31

Santa Cruz, Bolivia

En medio de la emergencia generada por varios días de intensas lluvias e inundaciones que han azotado el departamento de Santa Cruz, un equipo de rescatistas de la Gobernación cruceña protagonizó una heroica operación para salvar a dos personas de la tercera edad que se encontraban varadas y con un delicado estado de salud.

El rescate tuvo lugar en la comunidad de Quebrada León, una de las áreas afectadas por el desborde de ríos que ha dejado a su paso lodo, heridos, y personas desaparecidas en diferentes sectores del departamento.

Un Esfuerzo de Un Kilómetro

Las dos víctimas, debido a su avanzada edad y condición médica, no podían movilizarse por sus propios medios. Los rescatistas demostraron una valentía y dedicación extraordinarias al emprender un recorrido de casi un kilómetro a pie, abriéndose paso entre tierra y agua, para trasladar a los adultos mayores, informa el ente departamental. 

El esfuerzo fue clave para llevar a las personas al punto de evacuación preestablecido. Una vez allí, se coordinó la fase final del operativo: las víctimas fueron transportadas a un lugar seguro, garantizando su pronta atención médica y protección.

La Gobernación cruceña destacó el trabajo en equipo y la solidaridad de los rescatistas, quienes han estado activos respondiendo a la emergencia que ha golpeado a varias comunidades cercanas a los ríos, demostrando un compromiso inquebrantable para salvar vidas en momentos críticos.

 

