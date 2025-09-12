Banda estudiantil rinde homenaje en el aniversario de Cochabamba

Este viernes, el espíritu juvenil y la pasión por la música llenaron de energía el ambiente en un evento muy especial en Cochabamba. La banda de la Unidad Educativa Adventista Bolivia se presentó con entusiasmo, demostrando horas de práctica, disciplina y talento que dejaron maravillados a todos los presentes.

El director de la banda compartió su emoción: “Estamos muy emocionados. Más que nada tenemos nuestro concurso cerca y el doble de emocionados porque es el aniversario de Cochabamba. Practicamos todos los días para honrar a nuestra ciudad y hacer una buena presentación para nuestra unidad educativa”.

Sobre el esfuerzo de los estudiantes, explicó: “Llevamos semanas intensivas de ensayos. Los chicos están día y noche en la banda, pero siempre equilibrando sus estudios con la música. La disciplina y el compromiso son admirables”.

Antes de cerrar, el director envió un mensaje a toda la población: “Querida Cochabamba, los invitamos al evento que se llevará a cabo el 14 de septiembre en el estadio Félix Capriles: el concurso de bandas adventistas. Será un momento hermoso, dedicado a Cochabamba, para adorar a nuestro Dios. ¡Felicidades, Cochabamba!”

La banda deleitó a todos los asistentes con melodías llenas de energía y entusiasmo. Sin duda, talento y disciplina se unieron para celebrar la juventud y el aniversario de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play