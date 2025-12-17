Guardaparque Darío Pizarro recibe el último adiós tras ser arrastrado por una riada

En un ambiente de profundo dolor y consternación, el municipio de El Torno dio el último adiós a Darío Pizarro, el guardaparque del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Amboró que perdió la vida tras ser arrastrado por una riada el pasado fin de semana.

Pizarro, de 44 años, era un funcionario veterano del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), con una trayectoria de más de 20 años de servicio dedicados a la protección de los ecosistemas cruceños. Sus compañeros de trabajo lo recordaron como un hombre profundamente comprometido con la naturaleza, durante el sepelio en el cementerio municipal de El Torno.

La tragedia ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando las intensas lluvias provocaron un aumento repentino en el caudal de los ríos del municipio, sorprendiendo al guardaparque cuando visitaba a sus padres.

Tras varios días de angustiosa búsqueda, su cuerpo fue finalmente hallado en el municipio de Warnes, confirmando el fatal desenlace que ha conmovido a todo el departamento de Santa Cruz. La familia, entre lágrimas, agradeció el apoyo de la comunidad y de los equipos de rescate que permitieron recuperar los restos para brindarle una cristiana sepultura.

