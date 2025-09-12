TEMAS DE HOY:
Jazmín fue atropellada Hombre golpeo a su pareja Fuga de recluso

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Ya desayunaste en la Llajta? Cochabamba se despierta con aromas de tradición y sabor

El encanto de la Llajta no sólo se limita a su paisaje, también es degustado en su gastronomía.

Ligia Portillo

12/09/2025 11:40

¿Ya desayunaste en la Llajta? Cochabamba se despierta con aromas de tradición y sabor. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Palacio Portales nos abrió sus puertas… y nos deleitamos con lo mejor de la gastronomía valluna en “El Mañanero”. Desde tempranas horas, la ciudad se llenó de aromas que invitan a disfrutar de un desayuno lleno de historia y tradición. Porque sí, Cochabamba es, sin discusión, la capital gastronómica de Bolivia.

En Azafrán, un rincón que celebra la diversidad culinaria de la región, se pudo recorrer un universo de sabores: desde la quispiña, ese pan al vapor que recuerda la infancia, hasta desayunos más contundentes como la phisara de quinua. Y no podía faltar el  “runtu wayku”, una combinación de fideo, chuño, maní, papas y huevo, coronada por la infaltable Llajuita.

Pero no todo es pesado: los más jóvenes o quienes buscan algo ligero pueden optar por la quinoa con manzana o un Api calentito acompañado de su pastelito tradicional. También están presentes los buñuelos, el tojorí y el arroz con leche, todos preparados con productos locales, frescos y de la región.

“El encanto de estos desayunos está en que todos los ingredientes son de Cochabamba, cada bocado es una pequeña historia de nuestra tierra”, explicó Diana Verduguez mientras degustaba cada platillo, sorprendida por la mezcla de sabores y texturas.

Entre risas, aromas y colores, la mañana se convierte en un paseo por la identidad cochabambina, donde la gastronomía se une a la cultura, las tradiciones y la alegría de una ciudad que sabe celebrar lo suyo desde el primer bocado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD