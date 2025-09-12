¿Ya desayunaste en la Llajta? Cochabamba se despierta con aromas de tradición y sabor

El Palacio Portales nos abrió sus puertas… y nos deleitamos con lo mejor de la gastronomía valluna en “El Mañanero”. Desde tempranas horas, la ciudad se llenó de aromas que invitan a disfrutar de un desayuno lleno de historia y tradición. Porque sí, Cochabamba es, sin discusión, la capital gastronómica de Bolivia.

En Azafrán, un rincón que celebra la diversidad culinaria de la región, se pudo recorrer un universo de sabores: desde la quispiña, ese pan al vapor que recuerda la infancia, hasta desayunos más contundentes como la phisara de quinua. Y no podía faltar el “runtu wayku”, una combinación de fideo, chuño, maní, papas y huevo, coronada por la infaltable Llajuita.

Pero no todo es pesado: los más jóvenes o quienes buscan algo ligero pueden optar por la quinoa con manzana o un Api calentito acompañado de su pastelito tradicional. También están presentes los buñuelos, el tojorí y el arroz con leche, todos preparados con productos locales, frescos y de la región.

“El encanto de estos desayunos está en que todos los ingredientes son de Cochabamba, cada bocado es una pequeña historia de nuestra tierra”, explicó Diana Verduguez mientras degustaba cada platillo, sorprendida por la mezcla de sabores y texturas.

Entre risas, aromas y colores, la mañana se convierte en un paseo por la identidad cochabambina, donde la gastronomía se une a la cultura, las tradiciones y la alegría de una ciudad que sabe celebrar lo suyo desde el primer bocado.

