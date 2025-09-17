Il Divo llega a Santa Cruz: “La música no tiene fronteras”

El icónico cuarteto Il Divo, con más de dos décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y presentaciones en más de 30 países, llegó a Santa Cruz para brindar un espectáculo inolvidable. Con voces que han conquistado al mundo, el grupo prepara un concierto especial que promete emocionar a sus seguidores bolivianos.

En una entrevista previa al show, Sebastián y Steven —el nuevo integrante del grupo, mitad mexicano y mitad estadounidense,nacido en Texas, EEUU— compartieron detalles sobre esta visita, su música y su conexión con el público latinoamericano.

“La música es un momento de paz, une a la gente más allá de idiomas y culturas. Nos sentimos en casa cada vez que venimos a Latinoamérica”, expresó Sebastián, recordando que muchas de sus canciones, como Regresa a mí, son ya parte del repertorio emocional de miles de fanáticos en español.

Steven, por su parte, destacó la esencia atemporal del grupo: “No hacemos música de moda. Son canciones con orquesta, con voces reales. La gente conecta porque transmiten emociones profundas que pasan de generación en generación”.

El concierto, que se realizará esta noche en el Sonilum Arena a las 21:00, incluirá grandes éxitos y algunas sorpresas. Steven adelantó que interpretará El Triste de José José, homenajeando a uno de los grandes de la música mexicana.

Entre risas y confesiones, los integrantes hablaron sobre sus personalidades, su vida fuera del escenario e incluso sobre el amor. Algunos están casados, otros solteros, pero todos coincidieron en que el verdadero vínculo lo tienen con la música y su público.

Antes de despedirse, agradecieron el cariño de Santa Cruz y prometieron una noche mágica: “Será un concierto inolvidable. Los esperamos para cantar juntos y celebrar la música que nos une a todos”.

