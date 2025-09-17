¿Ya conoces la nueva ruta del tren metropolitano? La Línea Amarilla ya está en marcha en Cochabamba

Con gran expectativa, este miércoles comenzaron oficialmente los viajes en la Línea Amarilla del tren metropolitano, marcando un antes y un después en la conectividad urbana de Cochabamba.

El primer recorrido partió desde la estación central, con paradas clave en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann y la zona de La Maica, cumpliendo rigurosamente con los tiempos programados. “Salimos puntuales y llegamos puntuales, tal como estaba previsto”, destacó el Director general ejecutivo operadora "Mi Tren", Juan Carlos Lazcano, quien acompañó el trayecto inaugural.

¿Ya conoces la ruta del tren metropolitano? La Línea Amarilla ya está en marcha en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

¿Ya conoces la ruta del tren metropolitano? La Línea Amarilla ya está en marcha en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

¿Ya conoces la ruta del tren metropolitano? La Línea Amarilla ya está en marcha en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

Uno de los atractivos más comentados fue el túnel de 324 metros que conecta el aeropuerto con la zona de La Maica, ya que el tren pasa por debajo de la pista aérea, ofreciendo una experiencia única y destacando la capacidad técnica de los ingenieros bolivianos y cochabambinos que hicieron posible la obra.

El costo del pasaje es único y accesible, 3 bolivianos para todo el recorrido, tanto hacia el aeropuerto como hacia La Maica. Además, se confirmó que la parada en la nueva terminal de buses estará lista para operar una vez que la moderna infraestructura sea inaugurada.

Con este inicio oficial, la Línea Amarilla del tren metropolitano no solo promete mayor comodidad y rapidez en el transporte, sino que también se convierte en un símbolo de modernización para la región.

Mira la programación en Red Uno Play