TEMAS DE HOY:
Violación a menor cotización del dólar paralelo Feminicidio

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

No alcanzó su magia como Marco Antonio Solís: Erika Valencia va a eliminación

Pese a su esfuerzo y caracterización, la famosa y la academia Dazan Company fueron nominadas por decisión unánime del jurado y deberán presentarse nuevamente en la gala del domingo.

Silvia Sanchez

04/11/2025 23:03

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una noche llena de talento y transformaciones, llegó el momento más tenso de La Gran Batalla: la eliminación.

Al cierre de las tres presentaciones, se dio por finalizado el tiempo de votación del público, que decidió salvar a Juandy, quien obtuvo el 50,9% de los votos, asegurando así su pase a la siguiente etapa.

Con ese resultado, Ezequiel Serres con Bamboleo y Erika Valencia junto a Dazan Company quedaron en zona de riesgo y en manos del jurado, encargado de definir quién sería el nominado de la noche.

Finalmente, la jueza Gabriela Zegarra anunció la decisión del panel:

“De manera unánime, creemos que todos están avanzando. Esto será un jalón de orejas para que el equipo pueda mejorar, y el nominado es el equipo de Erika Valencia y Dazan Company”, afirmó.

De esta manera, Erika Valencia y su equipo deberán volver a presentarse en la gala del domingo, donde se enfrentarán a Eugenia Redin y Power Dance, los primeros nominados de la semana.

La tensión crece en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde cada presentación puede definir la permanencia de los equipos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD