No alcanzó su magia como Marco Antonio Solís: Erika Valencia va a eliminación

Tras una noche llena de talento y transformaciones, llegó el momento más tenso de La Gran Batalla: la eliminación.

Al cierre de las tres presentaciones, se dio por finalizado el tiempo de votación del público, que decidió salvar a Juandy, quien obtuvo el 50,9% de los votos, asegurando así su pase a la siguiente etapa.

Con ese resultado, Ezequiel Serres con Bamboleo y Erika Valencia junto a Dazan Company quedaron en zona de riesgo y en manos del jurado, encargado de definir quién sería el nominado de la noche.

Finalmente, la jueza Gabriela Zegarra anunció la decisión del panel:

“De manera unánime, creemos que todos están avanzando. Esto será un jalón de orejas para que el equipo pueda mejorar, y el nominado es el equipo de Erika Valencia y Dazan Company”, afirmó.

De esta manera, Erika Valencia y su equipo deberán volver a presentarse en la gala del domingo, donde se enfrentarán a Eugenia Redin y Power Dance, los primeros nominados de la semana.

La tensión crece en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde cada presentación puede definir la permanencia de los equipos.

