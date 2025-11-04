Gabriel Espinoza: “Después de años encerrados en una burbuja ideológica, ahora Bolivia abre sus puertas al futuro”

El economista Gabriel Espinoza, asesor del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, celebró a través de sus redes sociales el acuerdo alcanzado con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto de 3.100 millones de dólares, al que calificó como el punto de partida del Programa de Recuperación Económica 2025–2030.

En una publicación en su cuenta de X, Espinoza afirmó que el acuerdo simboliza la reconexión de Bolivia con la comunidad internacional tras un periodo de aislamiento económico y político.

“Después de años encerrados en una burbuja ideológica que nos aisló del mundo, Bolivia vuelve a abrir sus puertas al futuro. Bajo el liderazgo del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, logramos un acuerdo con la CAF por 3.100 millones de dólares, que marca el inicio del Programa de Recuperación Económica 2025–2030”, escribió el asesor económico.

Espinoza destacó que este paso representa un compromiso firme con la estabilidad macroeconómica, la generación de empleo y la recuperación de la confianza internacional, pilares fundamentales del nuevo plan económico que acompañará la gestión gubernamental entrante.

“Este es un paso firme hacia la estabilidad, la generación de empleo y la reconstrucción de la confianza internacional. Recuperamos la fe en nuestro país, en nuestra gente y en nuestra capacidad de crecer con dignidad”, añadió Espinoza.

