¡Cuidado te puedes enamorar! Los ‘Mega Sexy Internashional Boys' cantaron en "El Mañanero"

Cochabamba se despertó con una dosis de alegría y mucho glamour en el programa “El Mañanero”, donde los protagonistas de la mañana fueron los ‘Mega Sexy Internashional Boys’, quienes no dejaron indiferente a nadie con su estilo, sus coreografías y, sobre todo, su carisma.

“Me dicen que tenemos muy buena música. Presten mucha atención, porque están junto a nosotros los Mega Sexy International Boys”, anunció Piki Gamarra, abriendo la puerta a un espectáculo que combinó cumbia, humor y mucha seducción.

Desde el momento en que subieron al escenario, cada integrante presentó su personaje: Tinku del amor, Papucho Style, y Brian, el gringo, mezclando frases atrevidas con movimientos llenos de ritmo. “Soy muy sexy y muy guapo. Canto cumbia, soy un capo. Cambio novias cada rato y ay ay ay, te va a tocar”, cantaba uno de ellos, arrancando risas y aplausos del público.

Entre bromas sobre sus peinados ‘extravagantes’, sus apodos y la interminable fila de admiradoras que se agolpaba afuera del estudio, los chicos demostraron que además de talento musical, manejan el arte del espectáculo y la interacción con el público. “Cuidado, porque te puedes enamorar de nosotros”, advirtieron entre risas.

No faltaron los desafíos: entre comparaciones con grupos anteriores y según los invitados “truchos” imitadores, los ‘Mega Sexy Internashional Boys’ lanzaron un reto de canto y baile, dejando claro que la diversión estaba garantizada. “Somos los Mega Sexy Internashional Boys, ¡auténticos e internacionales!”, afirmaron, mientras cerraban su presentación con un pedacito de su canción más popular.

Entre aplausos, carcajadas, movimientos de cadera, y mucho, mucho sex appeal, cerraron su presentación. ¿Qué opinas de ellos?

