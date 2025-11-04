¿Estás listo para los giros inesperados de esta semana? Conoce el horóscopo del 3 al 9 de noviembre

Del 3 al 9 de noviembre de 2025, la Luna llena en Tauro y la danza de los planetas invitan a cerrar ciclos, soltar apegos y enfrentar giros inesperados en la vida personal, económica y emocional.
04/11/2025 11:00
Escuchar esta nota
Esta semana, los cielos advierten movimientos que no podrán ignorarse. El martes, Marte ingresa a Sagitario, inyectando energía y optimismo para aventurarse hacia nuevas oportunidades, mientras se enfrenta en oposición con Urano en Géminis: un encuentro que promete sacudidas y sorpresas que desafiarán nuestra forma de actuar ante lo inesperado.
El miércoles, la Luna llena del año en Tauro iluminará nuestros valores, deseos y recursos, generando claridad sobre aquello que verdaderamente importa. Es un momento para revisar qué mantener, qué transformar y qué dejar ir. Venus, por su parte, entra en Escorpio y tensiona con Plutón en Acuario, anunciando cambios profundos en las relaciones y vínculos que requieren honestidad, transformación o un cierre definitivo.
Hacia el domingo, Mercurio retrograda en Sagitario, invitando a cuestionar creencias, revisar decisiones y replantear formas de comunicación. Urano retrógrado regresa a Tauro, prometiendo sacudidas en lo colectivo y la economía, y un llamado a revisar qué valoramos y cómo gestionamos nuestros recursos.
Lo que los signos pueden esperar:
Aries: Luz verde para expandirse, con movimientos positivos en viajes, mudanzas y proyectos.
Tauro: Grandes cierres y revelaciones sobre deseos, recursos y autenticidad.
Géminis: Renovación emocional y claridad sobre proyectos y prioridades.
Cáncer: Cambios en amistades y grupos, y transformaciones en relaciones significativas.
Leo: Luna llena activa el ámbito laboral y profesional, impulsando innovaciones y mejoras.
Virgo: Momento de claridad en estudios, viajes y proyectos internacionales; oportunidad de soltar viejas creencias.
Libra: Revisión de recursos, asociaciones y decisiones personales; cambios y culminaciones importantes.
Escorpio: Profundización en relaciones; Venus y Plutón anuncian transformaciones clave.
Sagitario: Coraje para nuevas decisiones, pero cuidado con impulsos; la Luna llena mueve trabajo y salud.
Capricornio: Cierres y movimientos importantes; oportunidad para fortalecer vínculos y proyectos.
Acuario: Transformaciones en el hogar y la familia; invitación a innovar y soltar lo que limita.
Piscis: Cambios en comunicación, estudios y viajes; Venus impulsa proyectos y búsquedas personales.
Esta semana, el cosmos no ofrece certezas, sino puertas abiertas a lo inesperado. Cada signo enfrentará sorpresas, finales y comienzos que dejarán huella: la clave será observar, soltar y actuar con inteligencia emocional.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00