Horóscopo de martes 4 de noviembre: ¿cómo te afecta la oposición entre Marte y Urano?

El horóscopo de hoy, martes 4 de noviembre de 2025, llega cargado de movimiento y energía cósmica. El ingreso de Marte en Sagitario, la Luna en Tauro y una oposición entre Marte y Urano, acompañada de un trígono con Neptuno, prometen un día intenso, vibrante y con giros inesperados.

La entrada de Marte en Sagitario es como una chispa que prende fuego a los deseos de expansión, aventura y búsqueda de propósito. Se trata de un tránsito que despierta entusiasmo, acción y ganas de avanzar hacia metas personales con una dosis extra de valentía. Pero el cielo no estará del todo sereno: la oposición entre Marte y Urano introduce una tensión que puede sentirse como una lucha entre la libertad personal y las responsabilidades impuestas.

“El 4 de ese mes se recomendaría principalmente cuidado y prudencia, sobre todo para quienes deban transitar en vehículos por la vía pública o las rutas”, advirtió el astrólogo Juan Pedro Giménez. Según el especialista, “la influencia disruptiva de este contacto se extenderá a lo largo de toda esa semana, siendo un momento para conducir con precaución, respetar las reglas de tránsito y, sobre todo, no ponerse innecesariamente en situaciones de riesgo”.

Afortunadamente, el trígono entre Marte y Neptuno actúa como un bálsamo, aporta sensibilidad, inspiración y empatía, ayudando a equilibrar los extremos. En tanto, la Luna en Tauro invita a mantener la calma, buscar estabilidad emocional y actuar con los pies en la tierra antes de tomar decisiones impulsivas.

Los signos más movilizados por esta configuración serán Aries y Acuario, directamente impactados por Marte y Urano, que sentirán una fuerte necesidad de romper con lo establecido. Sagitario, con Marte recién llegado, gozará de un impulso renovador para comenzar nuevos proyectos. Tauro, por su parte, deberá aprender a fluir con los cambios y no resistirse a lo inevitable.

Mientras tanto, el resto del cielo mantiene su propio ritmo:

- El Sol continúa en Escorpio, iluminando los procesos de transformación.

- Mercurio avanza por Sagitario, animando a hablar con franqueza y buscar nuevos horizontes.

- Venus sigue en Libra, suavizando vínculos y promoviendo el equilibrio emocional.

- Júpiter se mantiene en Cáncer, Saturno y Neptuno retroceden en Piscis, Urano continúa retrógrado en Géminis, mientras Plutón avanza por Acuario, reconfigurando estructuras colectivas.

Finalmente, el Nodo retrógrado en Piscis y Lilith en Escorpio marcan un trasfondo de intuición, intensidad y búsqueda de autenticidad.

