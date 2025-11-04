VIDEO: Pelea callejera fue musicalizada al ritmo de “Misión Imposible” en Chile

Una escena digna del cine sorprendió a los vecinos de Los Andes, en Valparaíso, Chile. Dos conductores se enfrentaron a golpes en plena vía pública, mientras a pocos metros, un saxofonista callejero decidió ponerle banda sonora al momento tocando el tema principal de Misión Imposible.

El episodio, registrado por un automovilista, combinó golpes, bocinazos y la música de fondo, generando un cuadro tan absurdo como cómico. Quien grababa no pudo evitar reír y alentó la pelea con un entusiasta: “¡Dale, dale, dale, pelado’!”, mientras el músico Pablo Urbina Mella mantenía su interpretación sin inmutarse.

En declaraciones a Mediodía Noticias, Pablo relató: “Se pusieron a pelear y, con la viveza de la calle, ambienté la situación. Iba a tocar la de Rocky, pero salió Misión Imposible”.

Sobre propinas, contó que recibió “una luca” de quien filmó la escena. Además, la viralización del video le permitió incrementar sus seguidores en Instagram: “Pasé de 500 a 7000 seguidores, más o menos”, celebró.

Lo que parecía una pelea más en la calle terminó convirtiéndose en un espectáculo viral, con música incluida, que los usuarios de redes bautizaron como “épico”.

Mira el video completo:

