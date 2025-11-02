TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Gobierno aún no promulga la ley de diferimiento de créditos

El viceministro precisó que, una vez concluido el análisis del Ejecutivo, el documento podría ser promulgado o devuelto al Legislativo para su reconsideración si es que encuentra observaciones. 

Hans Franco

02/11/2025 15:02

Foto: Gobierno aún no promulga la ley de diferimiento de créditos
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó este domingo que la Ley de Diferimiento de Créditos aún no fue promulgada y que el Órgano Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días para su revisión, conforme al procedimiento legislativo establecido.

“Tiene que seguir su curso y el procedimiento legislativo. El Ejecutivo tiene 10 días a partir de esa notificación para promulgar o devolver con observaciones”, explicó Silva en conferencia de prensa.

La norma, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, busca beneficiar a los sectores económicos afectados por los bloqueos y la escasez de dólares, otorgándoles un periodo de diferimiento en el pago de sus créditos bancarios.

El viceministro precisó que, una vez concluido el análisis del Ejecutivo, el documento podría ser promulgado o devuelto al Legislativo para su reconsideración.

“Ya la próxima Asamblea tomará la decisión si es que el Ejecutivo observa esta importante ley para un sector que se ha visto afectado por la situación de los bloqueos, de los dólares”, añadió la autoridad.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD