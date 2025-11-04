30 años de prisión para el sujeto que asesinó a un hombre y se quedó con su moto en el Beni

Un tribunal de la provincia Yacuma dictó una sentencia de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, contra Leo C. V., de 19 años, por el asesinato de Wilder V. M., de 33 años, en la comunidad indígena Tsimane.

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad del acusado, incluyendo actas de denuncia, informes policiales, levantamiento legal del cadáver, secuestro de indicios materiales, declaraciones de testigos y un muestrario fotográfico.

“El juez, con base en estas pruebas, determinó la sentencia máxima para el delito de asesinato, garantizando que no habrá posibilidad de indulto”, señaló Mendoza.

El hecho salió a la luz cuando la esposa de la víctima denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Borja que su concubino había sido encontrado sin vida en la comunidad indígena y que su motocicleta estaba en posesión de Leo C., principal sospechoso del crimen. El joven fue arrestado poco después de conocerse el crimen.

