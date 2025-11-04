TEMAS DE HOY:
Asesinato Ataque abejas Guardia agredido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

30 años de prisión para el sujeto que asesinó a un hombre y se quedó con su moto en el Beni

El hecho salió a la luz cuando la esposa de la víctima denunció ante la Felcc de San Borja que su concubino había sido encontrado sin vida y que su motocicleta estaba en posesión del principal sospechoso del crimen.

Charles M. Flores

04/11/2025 11:39

Joven de 19 años es condenado a 30 años de cárcel por asesinato en comunidad indígena Tsimane. FOTO: Tomada de internet.
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Un tribunal de la provincia Yacuma dictó una sentencia de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, contra Leo C. V., de 19 años, por el asesinato de Wilder V. M., de 33 años, en la comunidad indígena Tsimane.

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad del acusado, incluyendo actas de denuncia, informes policiales, levantamiento legal del cadáver, secuestro de indicios materiales, declaraciones de testigos y un muestrario fotográfico.

“El juez, con base en estas pruebas, determinó la sentencia máxima para el delito de asesinato, garantizando que no habrá posibilidad de indulto”, señaló Mendoza.

El hecho salió a la luz cuando la esposa de la víctima denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Borja que su concubino había sido encontrado sin vida en la comunidad indígena y que su motocicleta estaba en posesión de Leo C., principal sospechoso del crimen. El joven fue arrestado poco después de conocerse el crimen.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD