VIDEO: Hombre es asesinado a quemarropa mientras pintaba una vivienda

Un brutal crimen quedó registrado por cámaras de seguridad en un barrio de Brasil. Un hombre identificado como Antônio Oliveira do Nascimento Júnior, conocido como “Mosquito”, fue asesinado a tiros mientras realizaba trabajos de pintura en una vivienda.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede ver a la víctima sobre una escalera, pintando la fachada de la casa. De forma repentina, una motocicleta con dos personas a bordo se detiene frente al inmueble.

Uno de los ocupantes desciende, se aproxima al trabajador y le dispara a quemarropa, provocando que caiga violentamente desde la escalera.

El agresor no se detuvo tras los primeros disparos. Ya con la víctima en el suelo, le propinó al menos tres disparos adicionales antes de huir del lugar junto con el conductor de la motocicleta. Todo el ataque duró apenas unos segundos, pero fue letal.

La policía investiga el caso y no descarta que el crimen esté relacionado con algún ajuste de cuentas. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones.

