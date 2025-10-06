VIDEO: Mujer confesó haber asesinado a su esposo y ocultar el cuerpo en el maletero del auto

Un nuevo crimen estremeció a la comunidad de Lima, Perú, luego de que una mujer confesara haber asesinado a su esposo y ocultado su cuerpo dentro del automóvil familiar. La víctima, identificada como Alexander Valverde, fue hallada sin vida en la cajuela del vehículo, tras permanecer desaparecido durante 11 días.

Según informaron las autoridades, la principal sospechosa era su esposa, Keilis Aguilera, de 42 años, quien finalmente admitió el crimen con escalofriantes detalles durante su detención. Ambos eran de origen venezolano y se habían establecido en Perú tras migrar por la crisis económica en su país. Llevaban 20 años de matrimonio y tenían tres hijos.

Vecinos del barrio donde residía la familia aseguraron que la pareja no mostraba señales de conflictos o violencia. Sin embargo, un olor fétido proveniente del vehículo estacionado frente a la vivienda despertó la preocupación de los residentes, quienes alertaron a la policía.

Cuando los agentes arribaron al lugar, descubrieron el cuerpo de Valverde dentro de la cajuela, envuelto en mantas y en avanzado estado de descomposición. De inmediato, Aguilera fue arrestada como principal sospechosa y sometida a interrogatorio, donde terminó confesando su responsabilidad en el homicidio.

El caso ha generado gran conmoción en Perú y Venezuela, debido a la crueldad del hecho y al vínculo familiar entre víctima y victimaria. Las investigaciones continúan para determinar las causas que llevaron a la mujer a cometer el crimen.

