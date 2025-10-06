[Imágenes fuertes] Motociclista que se desplazaba con sus hijas, chocó contra otra moto

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Palín, Escuintla (Guatemala), cuando dos motocicletas colisionaron violentamente, dejando a una familia herida.

El video muestra el instante en que un motociclista, que se desplazaba junto a sus dos hijas, impacta contra otra moto que intentaba cruzar la vía sin percatarse que venía en sentido contrario. El conductor no logró frenar a tiempo y terminó chocando de costado, provocando que la moto derrapara varios metros sobre el asfalto.

Motociclista con sus hijas choca contra otra moto que cruzaba la vía.

Las menores salieron expulsadas tras el impacto, mientras testigos del hecho corrieron de inmediato para brindar auxilio a los heridos. En las imágenes se observa el estado de conmoción de las personas presentes, que intentaban ayudar a la familia mientras esperaban la llegada de socorristas.

Hasta el momento, las autoridades locales no han brindado información oficial sobre el estado de salud del motociclista ni de las niñas, aunque se reporta que todos resultaron con diversas heridas producto del fuerte impacto.

