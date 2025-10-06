Aunque estaba previsto que el pago del Bono Juancito Pinto comenzara este lunes, su desembolso fue postergado para el próximo 13 de octubre, según confirmó el ejecutivo de los maestros urbanos, Lorenzo Chávez, en contacto con Red Uno.

La medida, explicó el representante del magisterio, se debe a ajustes logísticos del Ministerio de Educación, lo que impide que los bancos realicen hoy el pago del beneficio económico destinado a fomentar la permanencia escolar de los estudiantes.

“Según la información de la Dirección Departamental, el pago del Bono Juancito Pinto comenzará el lunes 13 de octubre. Esta semana no se realizará el pago en Santa Cruz”, señaló Chávez, quien añadió que “los maestros esperamos que se cumpla esta fecha, porque es un derecho de todos los niños bolivianos”.

El bono de 200 bolivianos está destinado a estudiantes de nivel primario, secundario y educación especial en todo el país. Para cobrarlo, los padres o tutores deberán presentar su carnet de identidad (original y fotocopia) junto con el carnet del estudiante en las entidades financieras habilitadas, entre ellas el Banco Unión y otros bancos del sistema nacional.

Las autoridades educativas anunciaron que en el transcurso de la jornada ofrecerán una conferencia de prensa para brindar información más detallada sobre el nuevo cronograma y las modalidades de pago.

“Pedimos a los padres de familia que estén atentos a los comunicados oficiales para evitar hacer filas innecesarias esta semana”, añadió el representante del magisterio.

A nivel nacional, el Bono Juancito Pinto beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes, según datos del Ministerio de Educación. En Santa Cruz, se espera que miles de escolares reciban el incentivo a partir del próximo lunes.

